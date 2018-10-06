أسهم يوفنتوس تواصل نزيفها بعد فضيحة رونالدو

أخبار الآن| تورينو - إيطاليا (فرانس برس)

فقدت أسهم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم الجمعة نحو 10 بالمئة من قيمتها، مع تفاعل الاتهامات بالاغتصاب الموجهة إلى نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، من عارضة أزياء أميركية سابقة، في اعتداء يعود لعام 2009. ومع إقفال التداولات في بورصة مدينة ميلانو مساء أمس، تراجع سعر سهم بطل إيطاليا في المواسم السبعة الأخيرة إلى 1,19 يورو، أي بخسارة قدرها 9,92 بالمئة من قيمته. حسب فرانس برس. وانهارت أسهم يوفنتوس في البداية، لتخسر 5 في المئة من قيمتها، في حين عبرت بيانات من شركات راعية له عن "قلقها" من القضية.

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