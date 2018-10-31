الدنماركي "مايكل لاودروب" يرفض تدريب ريال مدريد بعد "كونتي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعدما استبعد "أنطونيو كونتي" المدير الفنى السابق لفريق تشيلسى الإنجليزى نفسه من تولى تدريب ريال مدريد الإسبانى خلفا لـ "جولين لوبيتيجي" التى تمت إقالته مؤخرا.. لا يزال "فريق ريال مدريد" يبحث عن مدير فني عقب إقالة "يولين لوبتيغي"، كما أعلن الدنماركي "مايكل لاودروب" أنه رفض عرضا لتدريب النادي الملكي.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية يوم الثلاثاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول، أن المفاوضات مع "كونتي" فشلت بسبب عدم اقتناعه بشروط ومدة العقد، وكذلك الجوانب المالية التي قدمها له "ريال مدريد"..

كما أن التحذير المبطن الذي أطلقه "سيرجيو راموس" قائد ريال مدريد للمدرب الإيطالي، جعله يفكر مجددا في العرض لتنتهي المفاوضات، ويضطر "فلورنتينو بيريز" رئيس النادي لتعيين "سانتياغو سولاري" مؤقتا لمدة أسبوعين على الأقل، لحين الاستقرار على مدرب جديد..

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