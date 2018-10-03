يوفينتوس يهزم يانغ بويز بثلاثية نظيفة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حقق نادي يوفنتوس الإيطالي فوزًا كبيرا على ضيفه يانغ بويز السويسري بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأليانز ستاديوم، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا، وتكلف الأرجنتيني باولو ديبالا في تسجيل أهداف الفريق في الدقائق 5 و34 و69 من زمن المباراة.

وخاض فريق "السيدة العجوز" المباراة في غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الموقوف لطرده في المباراة ضد فالنسيا الإسباني في الجولة الأولى، حيث تابع المباراة من المنصة الرئيسية.

والفوز يعد الثاني ليوفنتوس بعد تغلبه على فالنسيا بهدفين نظيفين، قبل مواجهته لمنافسه الرئيسي مانشستر يونايتد ذهابا وإيابا، أواخر الشهر الجاري ومطلع الشهر المقبل.

في المقابل تعثر مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد تعادله مع ضيفه فالنسيا الأسباني بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت على أرضية ميدان الشياطين الحمر، وتصدر يوفنتوس المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه مانشستر بأربع نقاط، فيما يحتل فالنسيا المركز الثالث بنقطة وحيدة، وأخيراً الفريق السويسري برصيد خالي من النقاط.

إقرأ أيضاً:

بايرن ميونيخ يقع في فخ أياكس أمستردام

130 ألف دولار لأناقة لاعبي برشلونة.. وبدلة ميسي تثير السخرية