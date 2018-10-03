باريس سان جيرمان يستعد لضم بوغبا بمبلغ ضخم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أشارت تقارير صحفية إلى استعداد نادي باريس سان جيرمان لتقديم عرض مالي ضخم لبول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد والفائز بكأس العالم مع فرنسا العام الحالي بعد وصول علاقته مع مدربه جوزيه مورينيو إلى طريق مسدود.

وتحدث التقارير بأنه في حال إقالة مورينيو من المرجح أن يبقى بوغبا في "أولد ترافورد" رغم اهتمام برشلونة ويوفنتوس وأخيرًا سان جيرمان بضمه لصفوفهم.

كما تحدثت التقارير عن مشاكل بين المدرب ولاعبه البارز ما تسبب في حرمان الفرنسي من موقعه كثاني قائد للفريق إضافة إلى تكهنات باحتمال أن تكون أيام مورينيو في أولد ترافورد باتت معدودة.

وذكرت صحفية "صن" البريطانية أن النادي المملوك انضم للأندية التي تسعى خلف بوغبا البالغ من العمر 25 عامًا، حيث يحرص الفريق الشهير على ضم لاعب الوسط الدولي

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