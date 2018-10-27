بعمر 26 سنة.. "ستيفن تشانغ" رئيسا جديدا لفريق "إنتر ميلان"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



قال نادي "إنتر ميلان"، يوم الجمعة 26 أكتوبر/ تشرين الأول، إنه عين "ستيفن تشانغ" البالغ من العمر 26 عاما، رئيسا جديدا للنادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم..



"ستيفن" الشاب، أصبح الرئيس رقم 21 للنادي عبر تاريخه، و هو ابن "تشانغ جيندونغ"، رئيس مجموعة "سونينج" القابضة الصينية للإلكترونيات التي اشترت حصة أغلبية في النادي عام 2016، وكان يشغل مكانا في مجلس الإدارة خلال العامين الماضيين، وأشرف فعليا على إدارة شؤون النادي اليومية..

وأعلن "إنتر ميلان" تعيينه في تسجيل فيديو نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وقال: "النادي وجماهيره والمدينة كانوا ينتظرونك، مرحبا أيها الرئيس تشانغ"، وقال "تشانغ" في الفيديو: "عندما أغمض عيني أرى مدينة تمتلك تاريخا عريقا وأمامها الكثير. إنه نادٍ يلعب ليفوز بقلوب الجميع. وبعد ذلك أفتح عيني لأرى أن كل هذا موجود بالفعل هنا. أنا مستعد، هل أنتم مستعدون. وسيحل تشانغ محل الإندونيسي "إيريك توهير" الذي كان رئيسا لإنتر في السنوات الخمس الماضية"..

مصدر الصورة (موقع العربية)

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