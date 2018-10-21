ميسي يثير مخاوف جمهور برشلونة قبل أسبوع من الكلاسيكو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة لإصابة أجبرته على مغادرة مباراة إشبيلية المقامة على ملعب كامب نو ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الإسباني.

ميسي نجح في صناعة الهدف الأول وتسجيل الهدف الثاني، ليقود برشلونة للتقدم في النتيجة بثنائية نظيفة على ملعب كامب نو، لكن تم استبداله في الدقيقة 26 من المباراة.

جاء هذا بعد صراع على الكرة بين ميسي ولاعب إشبيلية، ليسقط الأرجنتيني على الأرض ويتوقف اللعب لدقائق بسبب معاناته من آلام في مرفق يده، ليشارك ديمبيلي بدلا منه.

وتدخل الجهاز الطبي لبرشلونة للقيام بالإسعافات الأولية لميسي ووضع رباط طبي على يده، وسط تصفيقات حارة من جماهير كامب نو لدعم اللاعب أثناء خروجه من الملعب.

وباتت تلك المرة هي الأولى التي يُستبدل فيها ميسي خلال لقاء رسمي مع برشلونة بسبب الإصابة، منذ سبتمبر 2016 أمام أتلتيكو مدريد.

يذكر أن برشلونة سيواجه إنتر ميلان الإيطالي يوم الأربعاء المقبل في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، قبل أن يستضيف ريال مدريد يوم 28 أكتوبر الجاري بالجولة المقبلة لليغا.

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