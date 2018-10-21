"غورديولا".. يقف سدا منيعا أمام برشلونة وريال مدريد

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ربما الأيام والانتقالات تغير الولاءات في عالم كرة القدم، فمن كان يبحث عن الفوز في صفوف فريق "البارصا" يوما، أصبح يخطف منه إمكانية التفوق، وهذا ما أكده المدرب الإسباني "غوارديولا"..



في التفاصيل، يجهز نادي "مانشستر سيتي" الإنكليزي عرضا ضخما من أجل التعاقد مع الهولندي "فرينكي دي يونج" صانع ألعاب منتخب هولندا وآياكس أمستردام، وفق ما قالته وسائل الإعلام الإنكليزية السبت 20 أكتوبر/ تشرين الأول..

وذكرت صحيفة "الدايلي ميل" الإنكليزية "أن المدرب الإسباني "بيب جوارديولا" المدير الفني لمانشستر سيتي يرى الهولندي "فيرنكي دي يونج" البالغ من العمر 21 عاما أفضل بديل للإسباني"ديفيد سيلفا" الذي تعدى عمره الثلاثون، وتابعت الصحيفة الإنكليزية، أن "مانشستر سيتي" يستعد لتقديم عرض ضخم تبلغ قيمته 70 مليون جنية استرليني من أجل إقناع نادي "آياكس الهولندي" بالتخلي عن صانع ألعابه "فرينكي دي يونج"، وارتبط اسم "فرينكي دي يونج" كثيراً في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى برشلونة، النادي الإسباني الذي مازال يبحث تعويض رحيل أسطورته أندريس إنيستا.

وأنهت الصحيفة الإنكليزية تقريرها، أن مهمة "مانشستر سيتي" و "بيب غوارديولا" في التعاقد مع "فرينكي دي يونج" لن تكون سهلة أبداً بسبب تواجد ريال مدريد وبرشلونة في الصورة..

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