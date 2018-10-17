البرازيل تفوز ببطولة "السوبر كلاسيكو" على حساب الأرجنتين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حقق المنتخب البرازيلي لقب البطولة الودية الدولية "السوبر كلاسيكو"، المقامة في السعودية، بعد الفوز في المباراة الأخيرة أمام منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد الجوهرة المشعة بجدة.

وخطف المنتخب البرازيل الفوز في الدقيقة 92 من زمن المباراة والوقت بدل من الضائع، بعدما استغل مدافع "السيليساو" جواو ميراندا ضربة ركنية سددها نيمار ليستقبلها براسية قوية في شباك روميرو حارس المنتخب الأرجنتيني.

ودخل المنتخبين اللقاء وسط أجواء مثالية بحضور جماهيري كبير للجماهير السعودية التي حرصت على مشاهدة الكلاسيكو الأمتع في العالم من مدرجات ملعب الجوهرة المشعة.

وحصد المنتخب البرازيلي لقب البطولة الرباعية الودية بعد الفوز في المباراة الأولى أمام السعودية بهدفين دون رد، قبل أن تفوز على راقصي التانجو بهدف جواو ميرندا، فيما تغلب المنتخب الأرجنتيني على نظيره العراقي 4 / صفر يوم الخميس الماضي.

اقرأ أيضا:

تونس تتأهل لكأس أمم إفريقيا رفقة مصر