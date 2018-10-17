تونس تتأهل لكأس أمم إفريقيا رفقة مصر

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

تأهل منتخب تونس لكرة القدم رفقة مصر إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في الكاميرون العام المقبل بعد فوزه على مضيفه منتخب النيجر بهدفين لهدف.

وحسم منتخب تونس تأهله للنهائيات بعد أن تصدر ترتيب المجموعة العاشرة بالعلامة الكاملة من أربع مباريات متتالية متقدمة بفارق ثلاث نقاط عن مصر صاحبة المركز الثاني.

وضمن منتخب مصر الفائز 2-صفر على سوازيلاند في وقت سابق اليوم بدوره تأهله لنهائيات الكاميرون إذ تجمد رصيد النيجر وسوازيلاند عند نقطة واحدة.

وستلتقي مصر على أرضها مع تونس في الجولة الختامية لحسم صدارة المجموعة العاشرة.

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