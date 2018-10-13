محمد صلاح يسجل رقماً قياسياً جديدًا بتصفيات الأمم الإفريقية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)

أصبح محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ولاعب المنتخب الوطني الهداف التاريخي لمنتخب مصر فى التصفيات الأفريقية بـرصيد 13 هدف، ليكسر بذلك رقم حسام حسن المدير الفني الحالي للمصري البورسعيدي، بعد احرازه الهدف الرابع لمنتخب مصر فى مرمى سوازيلاند بالمباراة التي تجمع المنتخبين باستاد السلام .

وكانت أخر أهداف صلاح في تصفيات أمم أفريقيا مع منتخب مصر في شباك منتخب النيجر، حيث أحرز هدفين في مباراة حسمها الفراعنة بسداسية نظيفة. وتأتي مصر وصيفة في المجموعة بـ3 نقاط، أثر الهزيمة أمام تونس في الجولة الافتتاحية بهدف نظيف، ثم الانتفاضة أمام النيجر بسداسية للاشيء، وهو ما حافظ على أمال الفراعنة كاملة في التأهل لكان الكاميرون

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ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "محمد صلاح، الذي يتصدر ترند مصر على تويتر، لتشجيع محمد صلاح Mohamed Salah، في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي.

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