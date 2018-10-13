كارلوس تيفيز "لا يحب" كرة القدم.. ولهذا السبب إحترفها

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -

اعترف المتألق الأرجنتيني "كارلوس تيفيز" في الدوريات الأرجنتيني والبرازيلي والإنكليزي بعدم عشقه لكرة القدم، وهو ما شكل صدمة للجماهير الأرجنتينية والعالمية، بعد أن أفصح عن هذا السر في حوار مع مجلة "كلارين" الأرجنتينية، قائلا إنه "لم يحب يوما كرة القدم ولم يكن يوماً من مشجعيها".. فكيف يمكن لشخص التألق في مجال لا يعشقه!

علاوة على ذلك! لم يكتف النجم الحاصل على عدد كبير من الألقاب في أمريكا اللاتينية وأوروبا بهذا القدر، وإنما أضاف: "عندما يلعب برشلونة ضد ريال مدريد وفي الوقت ذاته هناك مسابقة لرياضة الغولف، فإنني أفضل متابعة الأخيرة"، وفق موقع "DW"..

كرة القدم بالنسبة لهداف الدوري الإنجليزي لموسم 2010 / 2011 كانت فقط وسيلة للخروج من الفقر.. كيف ذلك؟! يقول اللاعب المعروف بضرباته الصاروخية: "كنا نعيش كما هو الحال في العديد من القرى البسيطة، محاطين بالمخدرات والسلاح وعمليات السطو". وفي ظل هذه الأجواء، كانت كرة القدم وسيلة لتفريغ ذلك الضغط: "كنت أحب أن أضع كرة القدم على قدمي"،

يقول "كارلوس تيفيز".

يذكر أن المهاجم عاد إلى الدوري الأرجنتيني بعد فترة قصيرة قضاها في الدوري الصيني جنى فيها أرباحاً مالية ضخمة. وكان أهم ما حققه في أوروبا حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا مع نادي مانشستر يونايتد لموسم 2008..

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