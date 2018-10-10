بوغبا: "المنتخب الفرنسي يضم لاعبين أحق مني بالكرة الذهبية"

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة



يعتبر النجم الواعد "بول بوغبا" من أحد أعمدة الفريق الفرنسي الحاليين، وله دور كبير في تأهل فرنسا إلى المبارة النهائية وفوزها بكأس العالم في روسيا، هذا اللاعب يثير الكثير من الجدل داخل صفوف "مانشستر يونايتد" بسبب خلافه مع مدربه البرتغالي "جوزي مورينيو"، رغم ذلك فإنه يظل لاعبا مؤثرا جدا..

في هذا الخضم، اعتبر النجم الفرنسي "بول بوغبا"، الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول، أن مواطنيه "أنطوان غريزمان" و "كيليان مبابي" و "رافائيل فاران" يستحقون أكثر منه نيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، والتي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول"، وقال لاعب "مانشستر يونايتد" الإنجليزي "لا يمكنني أن أسمي أحدا منهم. لكن آمل من كل قلبي في أن يكون (الفائز بالكرة الذهبية) أحد هؤلاء الثلاثة"، معتبرا أن مواطنه "نغولو كانتي" هو أيضا من المستحقين..

ووردت أسماء 6 لاعبين فرنسيين من التشكيلة التي أحرزت لقب كأس العالم 2018 في روسيا، ضمن المرشحين الثلاثين لأبرز جائزة فردية في اللعبة الشعبية الأولى عالميا، والتي من المقرر أن تعلن المجلة اسم الفائز بها في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفقا لـ"فرانس برس".

إضافة إلى "بوغبا" و "غريزمان" (مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني) وكانتي (لاعب خط وسط تشلسي الإنجليزي) ومبابي (مهاجم باريس سان جرمان) ورافائيل فاران (مدافع ريال مدريد الإسباني)، يرد اسم "هوغو لوريس" قائد المنتخب الفرنسي وحارس مرماه ومرمى "توتنهام هوتسبر الإنجليزي، وأضاف بوغبا (25 عاما)، الذي خاض 62 مباراة دولية مع منتخب بلاده: "هذا كل ما آمله في أي حال (نيل أحد زملائه الكرة الذهبية) لأن الكثيرين يستحقونها، أنا لا أضع نفسي في هذه الخانة".

ويبرز اسم الكرواتي "لوكا مودريتش" لاعب خط وسط ريال مدريد، كالأبرز بين المرشحين لنيل الكرة الذهبية، بعدما اختير أفضل لاعب في مونديال روسيا، حيث ساهم في قيادة منتخب بلاده إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه (خسر أمام فرنسا 2-4)، وأيضا لاعب العام من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) والاتحاد الأوروبي (ويفا)..

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