منتخب عمان يتوج بلقب كأس الخليج على حساب الإمارات

أخبار الآن | الكويت - الكويت (وكالات)

توج المنتخب العماني بلقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 على حساب نظيره الاماراتي بركلات الترجيح.

وسجل المنتخب العماني خمس ركلات ترجيحية فيما احرز المنتخب الاماراتي اربع ركلات واضاع الركلة الاخيرة ليعلن الاحمر العماني نفسه بطلا للنسخة ال23 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه.

احتكم المنتخب الاماراتي والعماني الى شوطين اضافيين لحسم لقب بطولة (خليجي 23) بعد ان تعادلا في الوقت الاصلي للمباراة بدون اهداف.

واستمرت سيطرة المنتخب العماني في الشوط الثاني وسنحت له العديد من الفرص لكنه لم يترجمها الى اهداف كما سنحت للمنتخب الاماراتي فرص مرتدة لم تغير النتيجة.

وفي الدقيقة ال90 شن الابيض الاماراتي هجمة مرتدة شهدت احتكاكا بين المدافع العماني والمهاجم الاماراتي ليطلق حكم المباراة صافرته معلنا عن ركلة جزاء نفذها اللاعب عمر عبدالرحمن وتصدى له الحارس المتألق فايز الرشيدي.

ودخل المنتخبان الشوط الاول من المباراة بروح حماسية ومع مرور الوقت فرض المنتخب العماني من السيطرة على معظم فترات الشوط وكان الاخطر على المرمى من نظيره الاماراتي الذي سنحت له بعض الفرص دون ان يتمكن اي من المنتخبين من هز الشباك.

وانطلقت المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 بين منتخبي الامارات وعمان في استاد جابر الدولي.

ويدخل المنتخب العماني المباراة وعينه على لقبه الثاني في تاريخ بطولات الخليج معتمدا بذلك على الانضباط التكتيكي والروح القتالية الجماعية للاعبيه فيما يدخلها المنتخب الاماراتي راغبا باضافة لقب ثالث في رصيده معتمدا على عدد من نجومه ومهاراتهم لاسيما عمر عبدالرحمن وعلي مبخوت.

وتقابل المنتخبان 21 مرة في بطولات كأس الخليج كان اخرها في دور المجموعات من البطولة الحالية فاز المنتخب الإماراتي خلالها 12 مرة فيما فاز المنتخب العماني ثلاث مرات وتعادلا في ست مباريات.

وتأهل المنتخب العماني للمباراة النهائية بعد تصدره المجموعة الاولى التي ضمت منتخبات الامارات والكويت والسعودية ثم فوزه على البحرين في قبل النهائي بهدف نظيف.

كما تأهل المنتخب الاماراتي الى النهائي بعد ان حل ثانيا في المجموعة الاولى وفاز على المنتخب العراقي بركلات التجريح في الدور قبل النهائي.

ويتميز المنتخبان بصلابة الدفاع اذ استقبل المنتخب العماني هدف وحيد من ركلة جزاء امام الامارات في دور المجموعات في حين لم تستقبل الشباك الاماراتية اي هدف.

واستقبل مطار الكويت الدولي اليوم الجمعة اعدادا كبيرة من الجماهير العمانية والاماراتية القادمة إلى البلاد لدعم وتشجيع لاعبي المنتخبين في المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23.

وخصصت السلطات والجهات العمانية والاماراتية طائرات اضافية لنقل الجماهير الى دولة الكويت لحضور نهائي (خليجي 23) بين منتخبي عمان والامارات على استاد جابر الدولي.



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