برشلونة يمطر شباك ريال بيتس بخماسية ويحلق في الصدارة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حقق برشلونة فوزًا كبيرًا على نظيره ريال بيتيس بخمسة أهداف دون رد فى المباراة التى جمعت بين الفريقين امس الاحد على ملعب "بينيتو فيلامارين" فى إطار الجولة 19 من الدورى الإسبانى.

تقدم راكيتش بالهدف الأول فى الدقيقة 59 من عمر المباراة، قبل أن يضيف ميسى الهدف الثانى فى الدقيقة 63، وأضاف سواريز الهدف الثالث فى الدقيقة 69 ونجح نجم الفريق ليونيل ميسىفى تسجيل الهدف الثانى له والرابع لفريقه فى الدقيقة 79واختتم اهداف برشلونة لويس سواريز بالهدف الثانى له والرابع لفريقه فى الدقيقة 90.

جاء الشوط الأول قويا من قبل برشلونة وسيطر لاعبيه على مجريات اللعب الا انهم فشلوا فى اختراق دفاعات ريال بيتيس القوية لينتهى الشوط بالتعادل السلبى.

ومع بداية الشوط الثانى كشر برشلونة عن أنيابه وباغت أصحاب الأرض بهجوم ضاغط ونجح فى فك الحصار ومرر ميسى بينية سحرية الى راكتيش الذى انفرد بالمرمى وسدد بأريحية معلنا الهدف الأول .

انهارت دفاعات بيتيس بعد هدف راكيتش ، وتوالت الفرص لبرشلونة والذى نجح لاعبوه فى تسجيل أربعة اهداف اخرى لتنتهى المباراة بفوز كبير لبرشلونة بأربعة أهداف دون رد.

وبهذا الفوز يرفع برشلونة رصيده الى النقطة 53 ليغرد بعيدًا عن ملاحقيه بصداراة الدورى، فى حين تجمد رصيد ريال بيتيس عند النقطة 27 فى المركز العاشر.

وفرط ديبورتيفو الافيس بفوز كان في متناوله على ضيفه ليغانيس بعد ان تقدم بهدفين نظيفين ثم سقط في فخ التعادل 2-2.

وتقدم الافيس مطلع الشوط الثاني عن طريق المغربي الاصل منير الحدادي (47) والفونسو بيدراثا (52)، ثم قلص الضيوف الفارق عبر ركلة جزاء انبرى لها البرازيلي غابرييل بيريز بنجاح (75).

وتلقى ديبورتيفو الافيس ضربة موجعة بطرد مدافعه الايطالي رودريغو إيلي لتلقيه الانذار الثاني (87)، فاستغل ليغانيس النقص العددي وسجل هدف التعادل في الدقيقة الاخيرة عبر جوسيبا ثالدويا.

وخسر ريال سوسييداد امام ضيفه سلتا فيغو 1-2.

وتقدم سلتا فيغو اولا من ركلة جزاء نفذها بنجاح ياغو اسباس (20) رافعا رصيده الى 13 هدفا، وعادل سوسييداد من ركلة جزاء نفذها البرازيلي ويليان جوزيه (25).

وفي الشوط الثاني، حسم الاوروغوياني مكسيميلياتنو لوبيز النتيجة لصالح الضيوف بتسجيله الهدف الثاني (75).

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