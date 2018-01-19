نسخة محدودة من نوت 8 للألعاب الأولمبية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (كالات)

كشفت سامسونغ النقاب عن نسخة مميزة ومحدودة من هاتف غالاكسي نوت 8.وصممتت هذه النسخة المحدودة بشكل حصري للمشاركين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "PyeongChang للعام 2018، والتي ستجري في كوريا الجنوبية في فبراير المقبل وتأتي النسخ الخاصة من جهاز غالاكسي نوت 8 مزودة بزجاج خلفي أبيض لامع في إشارة للثلج والشتاء، وفي الأسفل شعار الدورة باللون الذهبي المستوحى من شعلة الألعاب الأولمبية.

فيما تأتي الواجهة الأمامية للهاتف باللون الأسود مع خلفية سوداء أيضا تحمل في أسفلها عنوان الدورة "PyeongChang 2018". وتم تغيير لون القلم ليتماشى مع لون الجهاز الخلفي، في حين ظل المحتوى الداخلي للهاتف تماما كما هو في النسخة الأصلية المتاحة في الأسواق للجميع من هاتف سامسونغ غالاكسي نوت 8.

وستقوم سامسونغ بتوزيع 4 آلاف جهاز على الرياضيين المتنافسين وأعضاء الفرق، قبل بدء المباريات في أوائل الشهر المقبل، وسيحصل جميع المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للمعوقين على أجهزة تتضمن الشعار الخاص بألعاب المعوقين.

وكانت سامسونغ شريكا للأولمبياد منذ عقود، ولن تبيع هذه النسخة الخاصة من هاتفها الرائد حيث ستمنحها للمشاركين في الدورة بشكل حصري، حيث سبق لها أن قامت بتصميم نسخة خاصة بالألعاب الأولمبية لعام 2016، من هاتفها غالاكسي إس 7 إيدج، وقدمتها للجمهور، على الرغم من أنها لم تبع سوى بضعة آلاف من النسخة الأصلية للجهاز في جميع أنحاء العالم.

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