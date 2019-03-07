واشنطن تتهم إيران بزعزعة استقرار المنطقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اتهم سفير الولايات المتحدة الأميركية في الرياض الجنرال المتقاعد جون أبي زيد، إيران بزعزعة استقرار المنطقة.

وأعرب جون أبي زيد في جلسة تنصيبه، عن شرف كبير للعمل على تعزيز علاقتنا مع السعودية، مشيراً إلى أن المملكة تلعب دورا محوريا في محاربة الإرهاب العالمي، مؤكدا في السياق ذاته أن الولايات المتحدة ستواصل حربها على الإرهاب في العالم.

وقال سفير واشنطن بالرياض إن السعودية تساهم بفاعلية في جهود قطع شبكات تمويل داعش، وإن التعاون العسكري مع السعودية ضروري لنشر الأمن وحماية حياة الأمريكيين، وأي تقليص للعلاقات بين أمريكا والسعودية سيقوض الأمن الإقليمي.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا والسعودية تسعيان للقضاء على الإرهابيين في سوريا.

وأوضح الوزير الروسي أن بلاده تسعى لتعزيز علاقتها مع الدول الخليجية في مختلف المجالات، وذلك في مؤتمر جمعه بنظيره الكويتي.





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