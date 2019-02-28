اعتقال مسؤولين بتهم الفساد في إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ألقت وزارة الاستخبارات الإيرانية القبض على عدد من المسؤولين من بينهم مديرٌ عام في دائرة الجمارك، وموظفين وسماسرة بتهم فساد اقتصادي.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن من بين الموقوفين عدد من المسؤولين في دائرة الاستخبارات الإيرانية ذاتها، متهمين بابتزاز المتهمين، وتلقي رشىً منهم.



وأشارت الوزارة إلى أنّ من بين المخالفات المرتكبة من قبل المعتقلين، التلاعب بأسعار السلع والتهرب من دفع الرسوم الجمركية، إذ يأتي ذلك في إطار حملة تشنها السلطات الإيرانية منذ شهور ضد ما تسميه بـ"الفساد الاقتصادي" إذ سبق وأن اعتقلت السلطات عدداً من الأشخاص بتهمة "تخريب الاقتصاد" وتم إعدام البعض منهم.

وكانت السلطات القضائية أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، اعتقال 96 شخصاً بتهم الاتجار غير القانوني بالعملة الصعبة والذهب، مؤكدة أنّ أحكاماً بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات صدرت ضد 11 متهما آخرين بعد إدانتهم بـ"الفساد الاقتصادي" فيما حُكم على قاض بالسجن عشر سنوات و75 جلدة لحصوله على رشاوى.

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