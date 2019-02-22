إمهال إيران 4 أشهر للتصدي لغسل الأموال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت مجموعة العمل الدولية المعنية بالإجراءات المالية الخاصة ، أنها تـُمهل إيران مدة َ 4 أشهر أخرى ، للمصادقة على الاتفاقيات الدولية وسن القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المصادقة على الاتفاقيات ستـَفتح الباب أمام إمكانية محاسبة إيران دوليا بسبب دعمها لعدد من التنظيمات في الشرق الأوسط.

ووفقا لشبكة "VOA" الإخبارية الأمريكية فإن مجموعة العمل المالي قررت خلال اجتماعها الدوري الذي عقد الجمعة، تمديد فترة المهلة لإيران لغاية يونيو/حزيران القادم.

وقال مارشال بيلينغسلي، مساعد وزير الخزانة الأمريكي والرئيس الدوري لمجموعة العمل المالي الدولية، إنه إذا لم تقر إيران القوانين الملزمة خلال هذه الفترة، فسيتم اتخاذ إجراءات ضدها بشكل تلقائي.

وتتصدر إيران القائمة السوداء لمجموعة العمل المالية الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال (FATF).

كما أن ظاهرة غسيل الأموال ليست جديدة في إيران ويعترف بها مسؤولون حكوميون، حيث كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اعترف بذلك في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، الشهر الماضي، قائلا "إن تبييض الأموال حقيقة في بلادنا". وأضاف: "أعرف أشخاصًا حققوا على سبيل المثال ربحًا بقيمة 30 تريليون تومان (7 مليارات دولار) في عملية تحويل صفقة".

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