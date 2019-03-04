14 قتيلاً على الأقلّ جراء إعصار ضرب الولايات المتحدة

أخبار الآن | ألاباما - الولايات المتحدة ( أ ف ب )

قُتل 14 شخصًا على الأقلّ الأحد جرّاء إعصار ضرب ولاية ألاباما في جنوب شرق الولايات المتّحدة مخلّفًا أضرارًا كارثيّة، على ما أعلن مسؤول محلّي.

وقال جاي جونز شريف مقاطعة لي الواقعة في شرق ألاباما على الحدود مع ولاية جورجيا "حتّى الآن، لدينا 14 حالة وفاة مؤكّدة".

وأضاف جونز متحدّثًا في شريط فيديو تم بثّه على صفحة فيسبوك تابعة لشبكة "سي بي إس"، أنّ هناك أشخاصًا كثيرين في عداد المفقودين، فيما أُدخل آخرون إلى المستشفيات وقد أصيب بعضهم بـ"جروح خطيرة".

وأشار إلى أنّ الإعصار قطع كيلومترات عدّة، متسبّبًا بدمار "كارثي" على طول مساره.

ولم يتحدّث الشريف سوى عن إعصار واحد، غير أنّ وسائل إعلام أميركيّة أشارت إلى أنّ أعاصير عدّة ضربت مقاطعة لي بشكل متزامن.

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