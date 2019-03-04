نيوزيلندا لن تجرد مواطنا انضم الى تنظيم داعش من الجنسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (arabic.euronews)

أشارت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، يوم الاثنين، الى أن مواطنا اعتقل في سوريا بعد انضمامه إلى تنظيم داعش لن يتم تجريده من الجنسية لكنه قد يواجه اتهامات جنائية إذا عاد.

وذكرت أرديرن أن انضمام تيلور إلى تنظيم داعش كان غير مشروع وقد تكون له تداعيات قانونية لكنها قالت إن حكومتها ستمنحه وثيقة سفر للعودة إن أمكن.

وقالت للصحفيين "لدينا خطط منذ فترة طويلة للتعامل مع عودة أي مواطن نيوزيلندي يدعم تنظيم داعش في سوريا.

"يحمل السيد تيلور الجنسية النيوزيلندية فقط والحكومة ملزمة بألا تجعل الناس عديمي الجنسية".

وأضافت أرديرن أن المسؤولين أكدوا أن عددا صغيرا من النيوزيلنديين انضموا إلى تنظيم داعش لكنها امتنعت عن إعطاء رقم محدد.

من جهته، قال مارك تيلور الذي سافر إلى سوريا عام 2014، لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) من سجن في شمال سوريا الذي يديره الأكراد، إنه يتوقع أن يواجه عقوبة السجن إذا عاد إلى نيوزيلندا.

وتُشار الى أن نيوزيلندا ضمن عدد من البلدان، من بينها أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، التي تواجه تحديات قانونية وأمنية في التعامل مع الأعضاء السابقين في التنظيم المتشدد الذي تعهد بتدمير الغرب.

مصدر الصور: gololy

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