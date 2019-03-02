ترامب يطلب من الصين إلغاء رسوم الزراعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الصين إلغاء كافة الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الزراعية المستوردة من الولايات المتحدة على الفور.

وأشار إلى أنه لم يرفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 25 بالمئة من عشرة بالمئة في الأول من مارس كما كان مقررا من قبل.

وقال "طلبت من الصين إلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على منتجاتنا الزراعية على الفور (بما في ذلك لحوم الأبقار ، إلخ) استنادا إلى حقيقة أننا نمضي في مباحثات التجارة على نحو جيد".

وكان ترامب أعلن، الأسبوع الماضي، أن بلاده ستؤجل زيادة الرسوم الجمركية على صادرات صينية تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليار دولار كانت مقررة سابقا، وذلك بعد تحقيق "تقدم كبير" في المفاوضات التجارية بين البلدين.

وكشف عن عزمه عقد قمة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في منتجعه في مارالاغو في فلوريدا، من أجل إبرام اتفاق نهائي.

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