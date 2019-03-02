ترامب يؤكد مسؤولية بيونغ يانغ عن وفاة طالب أمريكي

أخبار الآن | واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية (أ ف ب)

حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيونغ يانغ مسؤولية وفاة الطالب الأمريكي أوتو وارمبير. ترامب كتب على تويتر أنه يحمّل كوريا الشمالية مسؤولية سوء معاملة وموت وارمبير، مضيفاً أنه لا يحب أن يُساء فهمه, لكنه وفي رسالته على تويتر لم يأت على ذكر كيم جونغ أون بالاسم.

كان ترامب واجه سيلاً من الانتقادات في بلاده الخميس لقوله إنّه يصدّق ما ذكره الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون من أنّ لا علاقة له البتّة بوفاة طالب أمريكي كان مسجوناً في كوريا الشمالية وأعيد إلى الولايات المتحدة في حالة غيبوبة حيث فارق الحياة.

وعقب القمة الثانية التي جمعت بينه وبين "صديقه" كيم في هانوي الخميس وانتهت إلى الفشل، سئل ترامب خلال مؤتمر صحافي عمّا إذا كان قد تطرّق مع الزعيم الكوري الشمالي إلى قضية الطالب أوتو وارمبير الذي توفي في حزيران/يونيو 2017 عن 22 عاماً.

ورداً على هذا السؤال قال ترامب إنّ كيم "أبلغني أنّه لم يكُن على علم بالأمر وأنا أصدّقه". وأضاف أنّ الزعيم الكوري الشمالي "يشعر بأسى إزاء هذه القضية. تحدّثت بشأنها معه وكان فعلاً يشعر بالأسى. كان على دراية تامة بالملف، لكنّه علم به لاحقاً".

لكنّ كلمات ترامب في هانوي كان لها صدى مزلزل في الولايات المتحدة حيث أثارت عاصفة من الانتقادات الشديدة حتى في صفوف حزبه الجمهوري.

وفي المعسكر الديمقراطي، استذكر العديد من البرلمانيين مواقف سابقة لـ ترامب انحاز فيها إلى قادة مثيرين للجدل مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلافاً لرأي أجهزة الاستخبارات الأمريكية بهؤلاء.

وفي تلميح إلى تصريحات ترامب بدون انتقادها مباشرة، قال زعيم الأقليّة الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي "لا أعتبر زعيم كوريا الشمالية صديقاً".

وأضاف مكارثي في مؤتمر صحافي "نعرف ما جرى لأوتو ونعرف ماذا فعل هذا البلد". وتابع "أنا أؤيّد جهود الرئيس لنزع أسلحتهم النووية، ولكن ليست لدي أي أوهام عن شخصية الزعيم" الكوري الشمالي.

ومكارثي هو أرفع مسؤول في الحزب الجمهوري ينأى بنفسه عن ترامب.

أما سفيرة الولايات المتحدة السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، فقالت إنّ "الأمريكيين يعرفون الوحشية التي مارسها النظام الكوري الشمالي على أوتو وارمبير". لكنّ هايلي لم تصل إلى حد انتقاد ترامب بالاسم.

وذهب ريك سانتوروم السناتور السابق والذي ترشح للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري للرئاسة الأميركية في 2012، أبعد من ذلك بوصفه لشبكة "سي ان ان" تصريحات الرئيس "بالمقيتة".

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