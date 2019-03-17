نيوزيلندا تسلم جثامين الضحايا لذويهم اليوم

أخبار الآن | ويلينغتون - نيوزيلندا (أ ف ب )



قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آرديرن إنها تلقت بياناً من منفذ الهجوم الإرهابي على مسجد النور قبل 9 دقائق من الاعتداء.



آرديرن أضافت أن الحكومة النيوزيلندية ستبحث غداً الإثنين القوانين الجديدة لحيازة السلاح، مؤكدة أن الشرطة ستنتشر خارج المساجد لتأمينها وأن جثامين ضحايا الهجوم الإرهابي ستسلم إلى ذويهم اليوم.

وفي وقت سابق، زارت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آردرن مدينة كرايست تشيرش للوقوف على آثار هجوم الجمعة الأسود في تاريخ البلاد على حد تعبيرها، وتقديم العزاء والتضامن لأسر الضحايا ، في تحرك سريع أرادت أن يعبر عن روح البلاد وثقافتها.

آردرن قامت بلقاء قادة من الجالية الإسلامية في أحد مراكز اللجوء والهجرة في المدينة مؤكدة مسؤوليتها بتوفير الأمن والحماية وحرية العبادة والدين والثقافة، وقالت إن هذه الزيارة فرصة لنقل تعازي البلاد لمن عانوْا خسارات كبيرة، وأنها تحمل رسائل حب ودعم نيابة عن كل النيوزيلنديين.

هذا وقامت بتغيير طارئ في خططها لزيارة عائلات الضحايا، حيث تحدث عدد من الناجين عما حصل ومنهم محمد جمعة الذي قال إنه كان أول من واجه القاتل وأنه كان محظوظاً بنجاته من إصابات بالغة.

انتقلت آردرن بعد ذلك للقاء عناصر الشرطة وأثنت على شجاعة الشرطييْن اللذين قاما بالقبض على القاتل ، كما قامت بزيارة قسم العناية المركزة في المستشفى حيث يرقد الجرحى والتقت بعائلاتهم وبطاقم المستشفى.

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