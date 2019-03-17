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الزهور تغمر مساجد العالم تضامناً مع ضحايا هجوم نيوزيلندا

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحيفة الجارديان)

عبر المواطنون في جميع أنحاء العالم من جميع الجنسيات، عن تضامنهم مع ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين في مدينة "كريست تشيرش" النيوزيلندية، والذي أسفر عن مقتل 50 شخصا، وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، أن مساجد العالم ونيوزيلندا، انغمرت بالزهور ورسائل الدعم لشهداء مذبحة المسجدين، مع التدفق الكبير لدعم للجالية المسلمة،

إلى حد أنه لم يكن هناك مكان أمام الراغبين في الوقوف خارج بعض المساجد.

واشارت الصحيفة إلى ان التفاعل الأقوى كان من الشعب النيوزيلندي، الذي قام بنشر الزهور على ابواب العديد من المساجد.

 

 

 وكانت ردود الفعل في أستراليا مماثلة، حيث تدفق المواطنون في أستراليا إلى المساجد في جميع أنحاء البلاد، وفقا لقناة "إيه.بي.سي" الأسترالية، لترك رسائل وزهور في المسجد المحلي في "كانبيرا" في أستراليا.

 

 

وفي الولايات المتحدة، تدفق المئات إلى المساجد في أنحاء البلاد وهم يحملون الشموع والزهور، تعبيرا عن دعمهم للمسلمين هناك. 

 

 

 

وفي كندا، شهدت المساجد تدفقًا كبيرا من المواطنين في كندا، حيث وضع حشد كبير مجموعة ضخمة من الزهور في أقدم مسجد في "فانكوفر".

فيما شهدت مساجد بريطانيا مشهدا مماثلا.

 

 

مصدر الصور: (صحيفة الجارديان)

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