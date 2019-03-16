منفذ الهجوم في نيوزيلندا يمثل أمام القضاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وَجهت السلطات في نيوزيلندا السبت تهمة القتل إلى برينتون هاريسون تارانت المشتبه به الرئيسي في هجوم بالأسلحة النارية على مسجدين، بعد يوم من الهجوم الذي أسفر عن قتل 51 مصليا وإصابة عشرات آخرين بجروح .

ومَثُلَ تارانت أمام المحكمة الجزئية في كرايس تشيرش مكبل اليدين ومرتديا ملابس السِجن البيضاء حيث تم حبسه على ذمة القضية.

ومن المقرر أن يَمُثل ثانية ً أمام المحكمة في الخامس من شهر نيسان أبريل المقبل ، وقالت الشرطة إنه من المرجح أن يواجِه اتهامات أخرى.

ووَصفت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن الهجوم بالإرهابي وبأنه أسوأ حادثِ قتل جماعي في نيوزيلندا ، كما ورفعت السلطات مستوى الخطر الأمني إلى أعلى درجة.

تصريحاتٌ فورية وتصرف ٌ"احترازي" أقدمت عليه عائلة منفذ الهجوم "كرايست تشيرتش" الإرهابي في نيوزيلندا بعد ساعات من جريمته.

وكشف موقع "نيوزيلند هير لاد " النيوزيلندي عن مفاجأة صاعقة اليوم ، اذ أكد أن مكتب رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، حصل على نسخةٍ من بيان منفذ "هجوم المسجدين" في مدينة كرايست تشيرتش، قبل دقائق من تنفيذه الهجوم الإرهابي الدموي.

في ذات السياق .. أدانت دولٌ وشخصيات عدة حول العالم الهجوم .. الذي وقع في مسجدين في نيوزيلندا، واح ضحيتها 49 شخصا.

ويتساءل متابعون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس حول الأسباب التي دفعت المنفذ لقيامه بالاعتداء الإرهابي المروع في بلد يُعَد من ضمن أكثر دول العالم أمنا وسلاما.

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