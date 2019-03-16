مصريون بين ضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزلندا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، الجمعة، عن وفاة 3 مواطنين في الحادث الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، والذي أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن "الوزارة تلقت بلاغا بوفاة مواطنين مصريين في الحادث الإرهابي بنيوزيلندا".

وجاء في البيان أن "وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، تواصلت مع أسرة المواطن لتقديم واجب العزاء"، وخلال الاتصال أشار أهل المتوفي إلى أن هناك 3 مصريين "استشهدوا" خلال الحادث في المسجدين، وطلبوا سرعة إنهاء الإجراءات وشحن الجثامين إلى مصر.

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