الأردن: هجوم نيوزيلندا الإرهابي يوحدنا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الجمعة، إن "المذبحة البشعة، التي استهدفت مصلين يؤدون عباداتهم آمنين في مسجدين بنيوزيلندا، هي جريمة إرهابية صادمة ومؤلمة".

وأضاف الملك عبدالله الثاني، عبر تويتر، أن المذبحة "توحدنا للاستمرار في محاربة التطرف والكراهية والإرهاب الذي لا دين له. الرحمة لأرواح الضحايا الأبرياء، والعزاء لأسرهم وأمتنا الإسلامية جمعاء".

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية مقتل أردني وجرح 7 في هجوم نيوزيلندا الإرهابي.

وارتفعت حصيلة الاعتداءين المسلحين على مسجدين في منطقة كرايست تشيرش خلال صلاة الجمعة إلى 49 قتيلاً على الأقل، وفق آخر تعداد أعلنته الشرطة في نيوزيلندا، فيما تم التعرف على أحد المنفذين وهو أسترالي من اليمين المتطرف.

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