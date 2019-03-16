سفاح نيوزيلندا أرسل بيانه للسلطات قبل الهجوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت وسائل إعلام نيوزلندية أن مكتب رئيسة الوزراء، جاسيندا آرديرن، حصل على نسخة من بيان منفذ هجوم المسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، قبل دقائق من تنفيذه الهجوم الإرهابي الدموي.



منفذ الهجوم الإرهابي، برينتون تارانت، الذي لقبه ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بالسفاح، أرسل البيان قبل أقل من 10 دقائق على تنفيذ الهجوم الإرهابي، إضافة إلى 70 مستقبل آخر من ضمنهم شخصيات سياسية ووسائل إعلام محلية وعالمية إضافة إلى مكتب البرلمان.



وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء النيوزيلاندية "البيان الذي استلمناه يكشف الدوافع وراء العملية. لم يقل إنه على وشك تنفيذ هجومه.. لم تكن هناك فرصة لإيقافه".

وتابع "تمت صياغة البيان وكأن العملية نفذت مسبقا".

ويصف الإرهابي الأسترالي برينتون تارانت، البالغ من العمر 28 عاما ويؤمن بتفوق "العرق الأبيض"، في "بيان الكراهية" الذي نشره كذلك على الإنترنت، نفسه بأنه "مجرد رجل عادي من أسرة عادية".

يشار إلى أن الهجوم، الذي وقع خلال صلاة الجمعة، خلف مقتل 51 مصليا وإصابة 42 آخرين.

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