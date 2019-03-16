رئيسة وزراء نيوزيلندا تكشف ملابسات الحادث الإرهابي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، السبت، إن المشتبه في تنفيذه هجوم كرايستشيرش سافر لعدة دول حول العالم ولم يكن من المقيمين لفترات طويلة في البلاد.

وأوضحت أرديرن في مؤتمر صحفي في العاصمة ولنغتون، أن الرجل الأسترالي "سافر لفترات متقطعة إلى نيوزيلند وبقي فيها لفترات مختلفة".

وأضافت "لا يمكن أن أصفه بأنه من المقيمين لفترة طويلة". لكنها أشارت إلى أنه لم يكن على قوائم الترقب لا في بلادها ولا في أستراليا.

وقتل المسلح 49 شخصا وأصاب أكثر من 40 في مسجدين في نيوزيلندا الجمعة.

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