تنفيذ هجوم خارج مسجد في لندن

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (وكالات)

قام 3 أفراد خارج أحد مساجد العاصمة البريطانية لندن، بشن هجوم بسلاح أبيض استهدف أحد المصلين، خارج المسجد.

ونشرت وسائل إعلام بريطانية مقطع فيديو صادم، يوثق لحظة الاعتداء على الرجل، من جانب مجموعة من الأشخاص خارج أحد مساجد العاصمة البريطانية.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشريش بنيوزيلندا، والذي أسفر عن مقتل 51 شخصا وإصابة العشرات.

ونشرت وسائل إعلام بريطانية مقطع فيديو صادم، يوثق لحظة الاعتداء على الرجل، من جانب مجموعة من الأشخاص خارج أحد مساجد العاصمة البريطانية.

وذكرت صحيفة "الصن" أن 3 أشخاص وقفوا أمام مسجد بشارع كانون ستريت، وراحوا يصرخون بألفاظ مسيئة للإسلام، قبل أن يهاجموا أحد المصلين الخارجين من المسجد، بمطرقة على رأسه.

وتلقت بعدها الشرطة بلاغا بوقوع هجوم، إلا أن منفذي الهجوم لاذوا بالفرار واستقلوا سيارة سوداء قبل وصول قوات الأمن، بينما يظهر في مقطع الفيديو أحدهم وهو يقفز على السيارة، بينما تتحرك بسرعة عالية.

ويأتي الحادث بعد ساعات من هجوم إرهابي شنه أسترالي يدعى، برينتون تارانت (28 عاما)، على مسجدين.

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