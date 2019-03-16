بعد هجوم نيوزيلندا الدموي.. اعتداء على مصلٍ في لندن

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هاجم ثلاثة أشخاص مسجداً شرق لندن، وأصابوا أحد المصلين الخارجين من الصلاة في رأسه مستخدمين مطرقةٍ حديدية، قبل أن يفرّوا من دون القبض عليهم. وقام بعض المصلين بملاحقة سيارة زرقاء كان يركبها المهاجمون ولكنهم فرّوا، وقالت الشرطة: إنَّ الضحية البالغ من العمر 27 عاماً أصيب بجروح في الرأس.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أنه بعد ساعات من مقتل 50 مصلياً وإصابة أكثر من 40 آخرين في هجوم على مسجدين في نيوزيلندا، تعرّض رجل لهجوم بمطرقة خارج مسجد شرق لندن.

وقال شهود عيان: إنَّ مجموعة من ثلاثة رجال هتفوا ضد المسلمين، وقالوا: إن هؤلاء "إرهابيون". وفي مقطع تم تصويره بواسطة شاهد، يمكن رؤية أحد المهاجمين المزعومين وهو يتشبث بغطاء محرك السيارة في محاولة للهرب.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة لندن "المشتبه بهم عادوا إلى سيارتهم وغادروا المكان قبل وصول الشرطة"، مضيفاً أنه تم استدعاء الضباط إلى المكان في حوالي الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الجمعة. والتحقيقات جارية لتتبع هذه السيارة، ويوصف جميع المشتبه فيهم بأنهم رجال بيض. وقال المتحدث في المستشفى، "ثبت أن الضحية أصيب في رأسه"، ولكنه لا يعتقد أنه خطير.

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