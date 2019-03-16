العاهل السعودي يندد بالحادث الإرهابي في نيوزيلندا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية - المتحدة - (وكالات)

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت، أن المجزرة الشنيعة التي استهدفت المصلين الآمنين بمسجدين في نيوزيلندا، عمل إرهابي.

وشدد العاهل السعودي على مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة خطابات الكراهية والإرهاب، التي لا تقرها الأديان ولا قيم التعايش بين الشعوب.

وبعث الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة للحاكمة العامة لنيوزيلندا، باتسي ريدي، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

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