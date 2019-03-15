شرطي ينهي رحلة هروب منفذ هجوم نيوزيلندا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أظهرت لقطات فيديو صورها شاهد عيان، شجاعة شرطي نيوزلندي، نجح في إنهاء رحلة الهروب لأحد منفذي "مجزرة نيوزيلندا"، والتي أسفرت عن مقتل 49 شخصا على الأقل، وإصابة العشرات.

وأظهر مقطع الفيديو قيام رجلي شرطة بمحاصرة أحد المشتبه بهم في تنفيذ الهجوم، بعد أن صدما سيارته وجعلها تعلق بين سيارتهما والرصيف.

وفور الاصطدام، خرج الشرطيان من السيارة واقتربا من سيارة المشتبه به من جهة مقعد السائق، وهما يشهران سلاحيهما، ليقوم بعدها أحدهما بفتح باب السيارة والدخول بجسمه بشكل سريع.

وقال مفوض الشرطة مايك بوش إن 49 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 20 بجروح خطيرة في الهجوم الذي وقع في مدينة كرايس تشيرش.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن "من الواضح أنه لا يمكن وصف ما حدث إلا بأنه هجوم إرهابي"، مضيفة أن الهجوم يمثل واحدا من أحلك أيام نيوزيلندا.

وأضافت "ربما كان كثيرون ممن تأثروا بهذا الهجوم مهاجرين لنيوزيلندا. بل ربما كانوا لاجئين هنا. اختاروا أن تكون نيوزيلندا موطنهم وهي موطنهم بالفعل".

وأظهرت دراسة نشرتها جامعة فيكتوريا في ولنغتون عام 2011 أن النظرة للمهاجرين القادمين من دول تسكنها أغلبية مسلمة أقل إيجابية من النظرة للمهاجرين الوافدين من بريطانيا ومناطق أخرى.

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