ماي: قد نخسر اتفاق بريكست

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، إن الحكومة عملت جاهدة لتحسين شروط اتفاق بريكست، محذرة في الوقت ذاته، من خطورة الإخفاق في إقرار انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

في غضون ذلك، دعت مجموعة رئيسة من النواب البريطانيين إلى رفض الاتفاق المعدل للبريكست.

واعتبر المدعي العام البريطاني أن لبلاده الحق بالانسحاب من أي اتفاق كدولة ذات سيادة.

وشددت ماي على أن تأجيل بريكست ليس مضمونا، ويحتاج موافقة 27 دولة أوروبية.

وشهدت أروقة البرلمان البريطاني نقاشا محتدما قبيل ساعات قليلة من التصويت على بريكست.

وقالت ماي إن المملكة المتحدة دولة ديمقراطية تحترم قرارات الناخبين في الاستفتاءات.

وحضت ماي النواب البريطانيين على عدم تفويت فرصة التصويت على بريكست، وقالت إنه إذا لم يمرر الاتفاق الليلة فإن مجلس العموم يخاطر بخسارة الاتفاق.

وطلب مشرعون بريطانيون مؤيدون لاتفاق بريكست مهلة يوم إضافي لمناقشته.

وفي سياق متصل، اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن العرض الأوروبي الأخير بشأن بريكست "واضح وشبه شامل".

وكانت رئيسة الحكومة البريطانية ماي قد قامت بزيارة خاطفة إلى ستراسبورغ وتوّجت بتعديلات على خطة بريكست.

ويقلل التعديل الأول من مخاطر بقاء بريطانيا ضمن آلية الباك ستوب لوقت طويل، ويلزم الطرفين بالعمل لإيجاد بديل للباك ستوب بحلول ديسمبر 2020.

الأمر الثاني الذي تم الاتفاق عليه، وهو بيان أحادي أو ما يعرف بالـ Unilateral Declaration وهو يسمح لبريطانيا الخروج من الـBackstop في حال لم تتوصل إلى أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، أو في حال لم يتعامل الاتحاد الأوروبي بشكل بناء لإيجاد حل في العلاقة التجارية وذلك بعد اللجوء للتحكيم.

الأمر الثالث هو تعهد مشترك من الطرفين بتسريع المفاوضات التي ستحكم العلاقة المستقبلية بينهما.

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