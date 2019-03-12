العالم يحتفل بالعيد الـ30 للشبكة العنكبوتية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (لوتس الزغبي)

يحتفل العالم اليوم بمرور 30 عاماً على ميلاد الشبكة العنكبوتية العالمية وورلد وايد ويب World Wide Web أو كما تسمى بالمختصر "وِيب" .

وهي عبارة عن نظام ٍ يعمل على ترابط المستندات ببعضها البعض ، أو هو مجموعة ٌ من النصوص الفائقة التي تعمل فوق الإنترنت. ويمكن للمستخِدم تصفّح هذه المستندات والتنقل بينها عبر وصلاتِ النص الفائق . كما تحوي هذه المستندات على نص ٍ وصور ووسائطَ متعددة.

يعود الفضل بإنشاء هذه الشبكة إلى العالم الإنجليزي تيم بير نرز لي ، حيث جاءته فكرة ُ تبادل الوصول دوليا إلى المعلومات أثناء عمله بـالمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية سيرَن CERN ، في سويسرا ، وكان هدفه الأول هو أن يكون العلماء فى جميع أنحاء العالم قادرين على مساعدة بعضهم البعض، وكان ذلك في ال 12 من شهر أذار| مارس من عام 1989

الثاني عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 1990 :

هذا هو التاريخ الذي طـَرح فيه بير نرز لي اقتراحًا يوضح بالتفصيل المواصفات الفنية لتطوير نظام وورلد وايد ويب WorldWideWeb. . وتم قـَبول هذا الاقتراح ووضعُ العمل الحقيقي لإنشاء الويب موضع التنفيذ .

السادس والعشرون من شهر شباط | فبراير من عام 1991:

في هذا التاريخ ، أطلـَق بير نرز لي أولَ متصفح ِ ويب لزملائه في سيرَن

وفي هذه المرحلة ، كان الويب متاحًا فقط في سيرن CERN . ..

السابع عشر من شهر ايار مايو من عام 1991:

يمكن اعتبار هذا اليوم عيد ميلاد الويب ، فقد تم إصدار الويب خارج سيرن CERN ، اذ كانت هذه المرة الأولى التي يستطيع فيها أي شخص في العالم تصفح الويب بشكل عملي .

اما في الثلاثين من شهر نيسان أبريل من عام 1993:

أصبحت الشفرة المَصدرية لبروتو كولات شبكة الويب العالمية متاحة ً مجانًا لأي شخص يريد إنشاء موقع ٍ على شبكة الإنترنت ... لو لم يَحدث هذا، لكان تاريخ الويب قد تغير كمعيار فعلي لتنظيم ِ وتبادل المعلومات على الإنترنت .

وبعض الناس يعتبرون هذا اليوم ميلادًا حقيقيًا لشبكة الويب العالمية ،، ففي هذه اللحظة بدأ الإنترنت يتسلل إلى التيار الرئيسي.

ومع ذلك فإن "الانترنت" و"الشبكة العالمية" وورلد وايد ويب World Wide Web شيئان مختلفان ، فالإنترنت هو الشبكة الجماعية لأجهزة الكمبيوتر ، في حين أن الشبكة العالمية هي طريقة الوصول إلى المعلومات وتبادلِها .

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