انتخابات تشريعية في كوريا الشمالية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

أجرتْ كوريا الشمالية انتخاباتٍ برلمانيةٍ أمس الأحد لاختيارِ النواب في المجلس الشعبي الأعلى لولايةٍ جديدةٍ مُدَتُها خَمْسُ سنوات.

التصويت كان بنسبة 100 بالمئة لصالح المرشحين الذين تمت تسميتهم، وهي نتيجةٌ لا مثيل لها في أي مكانٍ آخرَ في العالم، ما يعكس فكرةً عن الديمقراطية على طريقة بيونغ يانغ.

ويتم تقسيم كوريا الشمالية إلى دوائر انتخابية من أجل عملية الاقتراع. وكانت هناك 686 دائرة في الانتخابات الأخيرة التي جرت في 2014، عندما وقف كيم في جبل بايكتو القريب من الحدود مع الصين والذي يحمل قيمة روحية كبيرة بالنسبة للكوريين.

ويتم تخصيص بعض المقاعد لحزبين صغيرين، "الحزب الكوري الاجتماعي الديمقراطي" و"حزب شوندويست شونغدو".

والحزبان متحالفان رسميا مع الحزب الحاكم إذ يشير محللون ودبلوماسيون إلى أن وجودهما بمعظمه على الورق فقط بينما لديهما مكاتب رئيسية صغيرة مخصصة لأغراض دعائية.

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