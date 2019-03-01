ثغرة الكترونية تفضح مظالم الصين.. 2 مليون من الإيغور مراقبون

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف باحث هولندي مختص في الأمن المعلوماتي يدعى فيكتور جيفرز، أنّ "الصين تتجسس على مليونين ونصف المليون شخص في إقليم شينجيانغ شمال غرب الصين، حيث تقطن أقلية الإيغور المسلمة، إلى جانب أقليات مسلمة أخرى".

ووفقاً لتقرير بثته قناة "france24"، فإنّ "الباحث عثر على ثغرة في قاعدة بيانات الكترونية غير محمية، تابعة للسلطات الصينية، تضمّ أسماء هؤلاء الأشخاص وأرقام بطاقات الهوية الخاصة بهم، إلى جانب تواريخ ميلادهم وموقعهم الجغرافي".

ولفت الباحث إلى أنّ "الصين تجمع هذه المعلومات بالاعتماد على خدمات شركة تدعى "ساينس نيتس" التي تعمل مع السلطات في مجال تقنية التعرف على الوجوه"، موضحاً أنّ "الشركة جمعت أيضاً حوالى 7 ملايين من بيانات التحديد الجغرافي للأشخاص، ووضعتها في قاعدة بيانات لمدة 24 ساعة وصنفت هذه المعلومات في خانات عديدة منها فندق - مسجد ومقهى إنترنت".

وبحسب القناة، فإنّ "الشركة المذكورة لم تعلق على هذه النتائج، وعمدت إلى إغلاق قاعدة البيانات تلك، بعدما أبلغ الباحث عن وجود تلك الثغرة".

مصدر الصورة: AboutIslam

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