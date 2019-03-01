القوات الأمريكية قد تنسحب من أفغانستان في غضون 3 الى 5 سنوات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن القوات الأمريكية، قد تنسحب تماما من أفغانستان في غضون 3 إلى 5 سنوات في وقت تستمر مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان في الدوحة.

ومن شأن هذه الخطة أن تسمح بخفض عديد القوات الأمريكية، خلال الأشهر المقبلة الى النصف وإعادة نشرها لعمليات لمكافحة الإرهاب كما قالت الصحيفة.

وكتبت الصحيفة الأمريكية في عددها الصادر أمس الخميس، "مجمل القوات الأميركية ستنسحب من أفغانستان في غضون 3 إلى 5 سنوات في إطار خطة جديدة للبنتاغون اقترحت خلال مفاوضات السلام قد تفضي إلى تقاسم حكومة

كابول السلطة مع طالبان".ويتولى 14 ألف جندي تدريب ودعم الجيش الأفغاني على شكل غطاء جوي ويشرفون على عمليات مكافحة الإرهاب.

ويشارك آلاف الجنود الآخرين من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في هذه المهمة التدريبية تحت إشراف الحلف الأطلسي.

ونفت حركة طالبان معلومات الصحيفة مؤكدة أنها لم تبلغ بخطة الإنسحاب الأميركية.

ويأتي نشر هذه التفاصيل فيما علقت الولايات المتحدة وطالبان موقتا الخميس مفاوضات السلام لاجراء "مشاورات داخلية". والمفاوضات التي بدأت الإثنين ستستأنف السبت في قطر.

وقالت طالبان الجمعة في بيان "لم تبدأ أي مباحثات حول الحكومة الانتقالية أو الانتخابات" و"لم تقترح الولايات المتحدة شيئا" بشأن وجودها في أفغانستان "لأربع أو خمس سنوات إضافية".

وأضافت "المباحثات الحالية تتمحور فقط حول انسحاب القوات الأجنبية وطبيعة هذا الانسحاب والضمانات المتعلقة بمستقبل أفغانستان".

ويخشى المجتمع المدني الأفغاني وخصوصا المدافعين عن حقوق المرأة من أن يفتح انسحاب سريع لقوات التحالف الدولي أو اتفاق يبرم سريعا مع طالبان، المجال لعودة نظام المتمردين القمعي أو لحرب أهلية أكثر دموية.

وفجر الخميس هاجمت طالبان قاعدة أميركية-أفغانية في ولاية هلمند (جنوب غرب). وصدت القوات الأفغانية الهجوم وقتل أربعة مقاتلين من طالبان على الأقل بحسب مسؤولين محليين وعسكريين.



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