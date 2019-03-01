القوات الأفغانية تتصدى لطالبان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قتلت القوات الأفغانية تسعة أشخاص على الأقل من طالبان، بينهم ثلاثة مفجرين انتحاريين، في مسعى لمنع طالبان من احتلال قاعدة عسكرية جنوبي البلاد.

وأكد مسؤولان أمنيان سلامة القوات الأجنبية الموجودة في القاعدة، بعدما فشلت طالبان من اختراق أسوار المجمع.



وقال مسؤول أمني كبير في كابول إن منشأة "مايواند 215" العسكرية بإقليم هلمند هوجمت في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، مضيفاً أن هذه ثالث محاولة من طالبان لاحتلال المنشأة الاستراتيجية خلال الساعات الـ48 الأخيرة.

وقال مسؤول أمني أفغاني كبير طالباً عدم نشر اسمه لوكالة "رويترز": "تصدى جنود أفغان من قوة مايواند 215 لطالبان، لدينا تقارير عن أن ستة جنود أفغان قتلوا خلال الاشتباكات".

وللولايات المتحدة نحو 14 ألف جندي في أفغانستان في إطار بعثة "الدعم الحازم"، التي يقودها حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى بعثة منفصلة لمكافحة الإرهاب يتركز معظم نشاطها على قتال جماعات متطرفة، مثل تنظيمي داعش والقاعدة.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس الشهر الماضي أنه يعتزم خفض حجم القوات في أفغانستان.

وقال حاكم إقليم هلمند في بيان إن تسعة مهاجمين بينهم ثلاثة انتحاريين قتلوا، وإن قوات أفغانية خاصة تعكف على تطهير المنطقة.

من جهته، ذكر ضابط في قوات الأمن الأفغانية في هلمند أن انتحارياً فجر نفسه في قاعة طعام داخل المجمع وأن الاشتباكات استمرت.

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