العالم يحتفي بيوم الإنعدام التام للتمييز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

يحتفي العالم في الأول من شهر مارس اذار من كل عام بيوم الانعدام التام للتمييز.



واتخـَذ المحتفلون أشكالاً متعددة لتتعبير عن احتفائهم بهذا اليوم ، منها إطلاق شعار على شكل فراشة ، وسط دعوات أممية بضرورة محاربة التمييز بكافة أشكاله .

هذا وأطلقت الأمم المتحدة أول دعوة للاحتفال بيوم الانعدام التام للتمييز في عام 2014.

يهدف الاحتفال إلى تسليط الضوء على دعوة جميع أفراد المجتمع ليتخذوا موقفا نحو مجتمع أكثر عدلا وإنصافا.



ويهدف كذلك إلى توحيد العالم للاحتفال بالتنوع ويرفض التمييز بجميع أشكاله .



انطلقت حملة ٌ حول العالم مستخدمة ً رمز الفراشة وظهرت أنشطة ً داعمة لها.



ويُعرف التمييز بأنه انتهاك لحقوق الإنسان منافٍ للقانون والأخلاق والكرامة الإنسانية.



وتشدد الأمم المتحدة عبر احتفالاها بهذا اليوم إلى حق كل إنسان في العيش بصحة وكرامة.





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