إليكم قيمة جائزة الأوسكار المطلية بالذهب في السوق اليوم!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أقيم الأثنين حفل الجوائز الأشهر في العالم ، والذي يعد نقطة فارقة في حياة النجوم وصناع الأفلام ، وهو اليوم أكبر طموحاتهم ، لكن ما لا تعلمه أن قيمة الجائزة فعليا، ليست كبيرة !

منذ أول جوائز الأوسكار في عام 1929 كانت التماثيل مصنوعة من البرونز المطلي بالذهب أما الآن فهي مصنوعة من معدن بريتانيا المطلي بالنحاس، ثم النيكل الفضة، وأخيرا، تغمس في الـذهب من عيار 24-قيراط . ويستغرق الأمر ثلاثة أشهر لصنع 50 تمثالاِ .

في عام 2013، قيل إن قيمة التماثيل حوالي 900 دولار بحسب أسعار الذهب في وقتها .

أما اليوم فسعر جرام الذهب 24 قيراط فتبلغ $42.76 .

وتسمح الأكاديمية بـبيع الجوائز بعد أن كانت تفرض على الفائزين عدم بيع التماثيل ، ولكنها اشترطت أن يتم البيع لها مقابل دولار واحد ثم رفعت الأكاديمية سعر الجائزة إلى 250 دولاراً، ثم ارتفع سعره مرة ثانية إلى 1000 دولار.

على الرغم من الحظر الذي فرضته الأكاديمية على البيع، فقد تم بيع جوائز الأوسكار في الماضي.

نجم البوب ​​الراحل، مايكل جاكسون، دفع 1.5 مليون دولار ليشراء جائزة الأوسكار لأفضل فيلم لعام 1939 "ذهب مع الريح"

أيضا الساحر ديفيد كوبرفيلد دفع 232،000 $ ليشتري جائزة أفضل مخرج أوسكارعن فيلم " الدار البيضاء "عام 1943، والذي يعرضه بفخر في غرفة نومه.

بعض المخرجين والممثلين يرون بضرورة إعادة التماثيل للأكاديمية فمثلاِ اشترى ستيفن سبيلبرغ، المخرج الحائز على جائزة الأوسكار، جائزة أفضل ممثلة لجيزبيل مقابل 578،000 دولار وأعادها إلى الأكاديمية.

و في عام 2018، تم بيع تمثال الأوسكار الذي حصل عليه فيلم "جنتلمان أجريمنت" في ديسمبر الماضي، مقابل 492 ألف دولار.

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