مقتل خمسة أشخاص في حريق بمعسكر للنازحين في نيجيريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



لقى خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال حتفهم في حريق شب في مخيم للنازحين , يضم فارين من هجمات بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا، حسب ما أفاد شهود عيان.



واندلع الحريق الخميس في المخيم الذي يضم نحو 7500 من الفارين من منازلهم في بلدة مونغونو في ولاية بورنو.

وكان النازحون يستعدون لتناول وجبة الإفطار عندما اندلع الحريق في الخيام.

وقال عامل اغاثة يعمل مع وكالة انسانية في البلدة لوكالة فرانس برس "قتل خمسة اشخاص في الحريق، ثلاثة اطفال وامرأتان".

وأضاف العامل الذي فضّل عدم الكشف عن هويته "بدأ الحريق من المطبخ في حوالي الساعة 11،30 ثم انتشر في جميع أنحاء المخيم".

وقال الشاهد ادم شريف إنّ رجال الاطفاء حاولوا عبثا اخماد الحريق الضخم الذي دمّر المخيم في 40 دقيقة.

وتقع مونغونو على بعد 140 كلم شمال شرق مدينة مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو وهي تضم عشرات الآلاف من النازحين الذين فروا من منازلهم هربا من اعتداءات بوكوحرام المتواصلة في شمال شرق البلاد.



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