انفجار يقتل 5 أشخاص جنوبي أفريقيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل خمسة أشخاص في انفجار أنبوب غاز بمنجم فحم غير مستخدم جنوبي أفريقيا، وفق ما أعلنت السلطات.

وعلق في المنجم نحو 20 شخصا، وتوقفت محاولات الإنقاذ في الوقت الحالي بسبب ارتفاع مستويات الغازات السامة داخل المنجم.

وقال ليونارد هلاتي المتحدث باسم الشرطة إن أشخاصا دخلوا المنجم مساء الأربعاء لسرقة أسلاك نحاسية تستخدم في الإضاءة والتهوية عندما انفجر أنبوب غاز.

وأضاف ”الأسلاك في المكان من النحاس. ذهبوا من أجل النحاس“.

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