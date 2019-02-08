قلق أمريكي من دعم إيران للإرهاب في أمريكا اللاتينية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ساوث كوم)

قال قائد أركان قيادة القوات الأمريكية في المنطقة الجنوبية، ساوث كوم، الأدميرال كريغ فالر، إن أنشطة إيران كدولة رائدة بدعم الإرهاب مثيرة للقلق في أمريكا اللاتينية.

ووفقاً لموقع "ساوث كوم"، فقد كان فالر يتحدث لدى تقديمه تقييماً خلال شهادة أدلى بها أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي، إذ أكد أن إيران تعتبر تهديدا لأمريكا إلى جانب روسيا والصين وكوبا ونيكاراغوا وفنزويلا.

كما أكد المسؤول العسكري أن النشاط الروسي في المنطقة يثير مخاوف أيضاً، بما في ذلك دعم الأنظمة الاستبدادية في فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا، مضيفاً: "روسيا تدعم منافذ معلومات متعددة تنشر روايتها الكاذبة عن الأحداث العالمية والنوايا الأميركية".

كذلك شدد على أن "إيران عمقت معاداة الولايات المتحدة من خلال التغطية الإعلامية باللغة الإسبانية، وصدّرت دعمها الحكومي للإرهاب في نصف الكرة الذي ننتمي إليه".

ووفقاً لشبكة "صوت أميركا"، فقد قال فالر، في معرض رده على أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ، إن "إيران كانت قد خفضت سابقاً تواجدها في أمريكا اللاتينية، لكنها أعادت انتشاره مجدداً، ورفعت وتيرة مهاجمة الولايات المتحدة في الإعلام الناطق بالإسبانية،

ورداً على سؤال حول الموقف الأمريكي، أجاب: "لقد كثفنا تعاوننا مع الحلفاء من أجل فهم أكبر وأعمق حول تحركات هذه الجهات وأفعاله السلبية لدعم الحكومات الاستبدادية في أميركا الجنوبية".

وأشار: "لقد قام رؤساء الأركان المشتركة والمقر الجنوبي بتحديث خطط الرد الخاصة بهم"، لافتاً إلى أن "تبادل خطط العمل مع هيئة أركان الجيش هي أفضل طريقة للتعامل مع هذه التهديدات".

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