ارتفاع حصيلة قتلى إعصار كوبا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعلنت السلطات الكوبية أنّ حصيلة إعصار عنيف ونادر ضرب عاصمتها الأسبوع الفائت ارتفعت إلى ستة قتلى.

واجتاح الإعصار العاصمة الكوبية هافانا , ونجم عنه عاصفة عنيفة في خليج المكسيك , وصنف من الدرجة الرابعة، بقوة 100 كلم بالساعة في 27 كانون الثاني/يناير.

وقال وزير الصحة العامة خوسيه انخيل بورتال ميراندا للإعلام الرسمي "بكل حزن، توفي شخصان كانا ضمن 13 جريحا في حالة خطرة". وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى سقوط أربعة قتلى.

وتسبب الإعصار في انقلاب سيارات ظهرا على عقب واقتلاع أشجار وسقوط أعمدة كهرباء وترك جزءا من المدينة في العتمة.

ووصف الأهالي صوت الإعصار "بهدير محرك طائرة نفاثة" وشعروا بتغير في الضغط الجوي لدى وصوله، وقف مسؤول في معهد الأرصاد.

وشهدت كوبا في كانون الأول/ديسمبر رياحا عاتية أدت إلى اجتياح مياه البحر للعديد من أحياء هافانا بدون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا.





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