ثلاثة قتلى و172 جريحا في اعصار ضرب العاصمة الكوبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل ثلاثة أشخاص وجرح 172 آخرون في اعصار ضرب هافانا ليل الأحد، حسبما أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل.

وكتب الرئيس الكوبي في تغريدة على تويتر "نقوم بتفقد المناطق التي ضربتها هذه الظاهرة الجوية الكثيفة في ريغالا" أحد الأحياء الواقعة في جنوب شرق هافانا.

وأضاف الرئيس الكوبي "هناك أضرار جسيمة، وحاليا نأسف لمقتل ثلاثة أشخاص وأحصينا 172 جريحا"، مؤكدا أن فرق الإنقاذ تعمل في المناطق المنكوبة.

وكانت كوبا شهدت في كانون الأول/ديسمبر رياحا عاتية أدت إلى اجتياح مياه البحر للعديد من أحياء هافانا بدون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا.

وفي 2017، تعرضت الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي للإعصار إيرما الذي سبب لها خسائر فادحة بلغت قيمتها 13,2 مليار دولار.

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