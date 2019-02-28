ترامب: القمة انتهت في أجواء وديّة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قمة هانوي التي جمعته بالزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، انتهت في أجواء وديّة، لكن من دون التوصل إلى اتفاق.

وشدّد ترامب في مؤتمر صحافي عقده بشكل منفرد، على أنّ العلاقة مع الزعيم الكوري الشمالي لاتزال قوية، موضحاً أن الأخير يريد نزع السلاح النووي في مناطق محددة فحسب، وهذا ما لا تريده واشنطن، لافتاً إلى عدم وجود خطط لعقد قمة ثالثة مع أون.

وألمح ترامب، إلى إنه كان بالإمكان التوقيع على اتفاق في القمة، لكن تم الاتفاق على التأجيل، موضحاً أنه لا حاجة لفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية.

وأشار ترامب، إلى أنه ما زال بالإمكان التوصل إلى شيء مميز مع بيونغ يانغ ، وسنتوصل إلى اتفاق حين "تتوفر الظروف المناسبة ووقتها سنرفع العقوبات".

وأضاف: "كان لدينا أوراق جاهزة للتوقيع في القمة لكن ذلك لم يكن صائباً".

وأشار الرئيس الأمريكي ، إلى أن كوريا الشمالية وعدت بعدم إجراء اختبارات للصواريخ، أو تجارب نووية.

وتابع: "اجتماع اليوم مع كيم كان مثمراً، وقررنا مواصلة المحادثات لاحقاً".

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