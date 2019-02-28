ترامب: لسنا في عجلة للتوصل إلى اتفاق نووي مع كوريا الشمالية

أخبار الآن| هانوي - فيتنام - (وكالات)

استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في هانوي صباح اليوم محادثاتهما الرامية للتوصّل إلى اتّفاق حول نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ.

وأعلن الرئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مستهلّ محادثات اليوم الثاني والأخير من قمّته الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في هانوي صباح الخميس أنّه "ليس مستعجلاً" التوصّل إلى اتّفاق حول نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ لأنّ ما يهمّه هو جوهر الاتفاق وليس سرعة التوصّل إليه.

وقال ترامب للصحافيين وقد جلس إلى جانبه كيم "لست مستعجلاً... السرعة ليست مهمّة إلى هذه الدرجة بالنسبة إليّ"، مؤكّداً أنّه يريد التوصّل إلى "اتّفاق جيّد".

من جانبه أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون انه سيبذل قصارى جهده للوصول إلى نتائج ايجابية خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي.

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