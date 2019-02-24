الإرهاب يحصد أرواح الآلاف في أفغانستان خلال 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( أ.ف.ب)

سجلَ العامُ ألفين وثمانيةَ عشر أعلى حصيلةً حتى الآن لعددِ المدنيينَ ضحايا النزاعِ في أفغانستان، مع سقوط ثلاثةِ آلافٍ وثمانمئةٍ وأربعةِ قتلى معظمُهُمْ نتيجةَ هجماتٍ وتفجيراتٍ نفذها متمردو جماعةِ طالبان ومسلحو تنظيمِ داعش، بحسبِ ما كشفت الأممُ المتحدةُ في تقريرٍ اليوم الأحد.

و بحسبِ بعثةِ الأممِ المتحدةِ في أفغانستان والمفوضيةِ العليا لحقوقِ الإنسانِ في الأممِ المتحدة، فإن هذه الحصيلةَ في ارتفاعٍ بنسبةِ إحدى عشرَ في المئةِ عن عام ألفين وسبعةَ عشر.

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