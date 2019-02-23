غوايدو: الجيش ساعدني على تحدي حظر السفر

أخبار الآن| كراكاس - فنزويلا - (ا ف ب)

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو الجمعة أن الجيش "شارك" في مساعدته على تحدي حظر السفر الذي فرضته عليه الحكومة من أجل مغادرة البلاد لحضور حفل موسيقي خيري في كولومبيا.

وقال غوايدو الذي اعلن نفسه رئيسا واعترفت به 50 دولة "نحنا هنا تماما لأن القوات المسلحة شاركت في هذه العملية".

وعبر غوايدو الحدود من أجل تنظيم ادخال مساعدات انسانية الى فنزويلا، بعدما أمر الرئيس نيكولاس مادورو الجيش بعدم السماح لهذه المساعدات بدخول البلاد.

وفي وقت سابق أفاد مراسلو وكالة فرانس برس أن قافلة من نحو عشر آليات غادرت كراكاس بدون التمكن من القول ما إذا كان غوايدو فيها أو أنه غادر في موكب آخر.

وتشكل خطوة غوايدو تحدياً يمكن أن يؤدي إلى مواجهة مع الرئيس مادورو.

وبأوامر من مادورو، عزز الجيش أمن الحدود وأغلق جسراً حدودياً مهماً لمنع المساعدات من دخول البلاد من كوكوتا في كولومبيا التي تكدست فيها أطنان المساعدات.

ورغم أنه لم يتضح تماما ما الذي يعتزم غوايدو فعله، إلا أنه يقول إنه جند مئات آلاف من المتطوعين في الأيام الأخيرة لإدخال المساعدات وتوزيعها.

والأربعاء حشد سائقي الحافلات للتوجه إلى الحدود لنقل المساعدات للشعب الفنزويلي الذي يعاني من نقص المواد.

وصرح بينما كان يقف على ظهر شاحنة بين مجموعة من أنصاره "رغم أنهم يصوبون الأسلحة تجاهنا - وجميعنا تلقينا تهديدات ورصاصات مطاطية وحتى رصاصات حية - نحن لا نشعر بالخوف".

وقال "سنبقى في الشوارع بصدور عارية مطالبين بالحرية لكل الفنزويليين".

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